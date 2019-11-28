نصف مليون يورو لمن يساعد في ضبط لصوص القبو الأخضر

المصدر: رويترز

عرضت الشرطة الألمانية مكافأة قدرها نصف مليون يورو اليوم الخميس لمن يدلي بمعلومات تساعدها على ضبط اللصوص الذين اقتحموا متحفا في قصر درسدن عبر نافذة وتمكنوا من سرقة مجموعات مجوهرات تعود للقرن الثامن عشر، في أحد أكبر السرقات بألمانيا.

وقال هورست كريتشمر رئيس شرطة ساكسونيا وكلاوس رويفكامب مدعي الولاية في بيان "سنفعل كل ما في وسعنا لحل هذه القضية".

وأضافا "بعرض مكافأة قيمتها نصف مليون يورو لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على الجناة الذين اقتحموا متحف القبو الأخضر في درسدن يوم الاثنين، يتخذ المحققون... خطوة إضافية هامة نحو استعادة المسروقات والقبض على اللصوص المسوؤلين عنها".

وتظهر لقطات مصورة رجلين يحطمان بمطرقة خزانة عرض تحوي مجوهرات. ورأى حراس الأمن الحادث واتصلوا بالشرطة على عجل لتصل في غضون خمس دقائق، لكن بعد فوات الأوان.

ويقول معظم الخبراء إن القيمة الثقافية للمسروقات، التي تضم ثلاث مجموعات من المجوهرات ترجع للقرن الثامن عشر، أعظم كثيرا من قيمتها السوقية. ويخشون أن تُقطّع وتباع في صورة قطع صغيرة.