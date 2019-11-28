مطعم في دبي يقدم أصناف الطعام بألوان العلم الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل مطعم كوباستا بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة مميزة من خلال تقديم أصناف الأطعمة الملونة بألوان علم الإمارات، وذلك من تاريخ 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2019، ويدعو المطعم ضيوفه للاستمتاع بالأجواء الرائعة وسط إطلالة مباشرة مميزة على برج خليفة.

ويتميّز المطعم بتقديم أطباق الباستا يومياً بمكوناتها الطازجة، حيث يمكن للضيوف صنع طبق من المعكرونة الخاص والمكوّن من الصلصة والبروتين أو من الخضار والتوابل ومجموعة متنوعة من المكونات الشهية، ويستقبل المطعم الضيوف من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 صباحاً، ويقع في سوق المنزل داون تاون دبي ضمن شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.