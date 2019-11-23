بالفيديو: يقتلها لأنها طلبت منه 20 سنتاً!

المصدر: البيان الإلكتروني

قد تتسم ردود أفعال بعض الناس بالعدوانية المفرطة والتهجم الجسدي واللفظي لمجرد طلب بسيط أو كلمة عابرة يسمعها من هنا أو هناك، ولكن الجريمة التي وثقتها إحدى الكاميرات المثبتة في أحد شوارع البرازيل لا يقبلها أي عقل او منطق.

حيث أظهر مقطع فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي ونقله موقع "روسيا اليوم"، لحظة قتل رجل لمتسولة طلبت منه مساعدة مالية بسيطة. وكان القاتل يسير في أحد الشوارع الفرعية عندما اقتربت منه سيدة مشردة وطلبت منه منحها 20 سنتا، وعندما كررت طلبها، اتخذ الموقف منحى دراميا.

ووثق الفيديو لحظة إخراج الجاني مسدسه وإطلاقه النار على الضحية من مسافة قريبة، قبل أن يمشي بهدوء من مكان الحادث وكأن شيئا لم يحدث.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي في شارع رئيسي في مدينة نيتيروي. وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة القريبة، يمكن رؤية سيدة تتوقف لمساعدة الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقلها للمستشفى.

وقالت الشرطة إنه بعد إلقاء القبض على القاتل والمعروف باسم أدربال راموس دي كاسترو، اعترف بأن المرأة كانت تطلب منه ريالا برازيليا واحدا، أي ما يعادل 20 سنتا فقط.

وكشفت التقارير أن الضحية التي ماتت متأثرة بجراحها تدعى زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مشردة تُعرف باسم "نييا".