بالفيديو.. حقيقة الشجرة التي اخترقت سيارة مركونة في فرنسا

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

استيقظ أهالي حي بلفيو في نانت أول من أمس على مشهد غريب حيث اخترقت شجرة إحدى السيارات المركونة في جانب الطريق.

وتجمع السكان والمارة مندهشين أمام السيارة وأخذوا يتفحصونها من الأسفل للتأكد من أنها شجرة نمت من عروقها وليس مجرد جذع اخترق السيارة واكتشفوا أنها بالفعل شجرة كاملة.

وكشفت مواقع إخبارية فرنسية أن المشهد الغريب في الواقع هو خدعة فنية من إبداعات شركة روايال دي لوكس للعروض والفنون المسرحية، وقد عملت على إنجاز الخدعة تمهيدا للإعلان عن عروضها الفنية المقبلة في الحي.

ولكن فرحة سكان الحي بالتحفة العجيبة لم تدم طويلا ففي اليوم التالي لتركيبها، تم إحراق السيارة على يد مجهولين ما أثار استياء الشركة والسكان على حد السواء.