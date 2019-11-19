واشنطن تتسلم من تايلاند متهماً احتال على آلاف الأشخاص عبر الإنترنت

المصدر: د ب أ

تسلمت الولايات المتحدة مواطنا سويديا من تايلاند، يُزعم أنه قام ببيع عملات مشفرة وهمية عبر الإنترنت.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن روجر نيلز جوناس كارلسون كان في طريقه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين ليمثل للمحاكمة بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

واعتقل كارلسون في تايلاند يوم 17 يونيو.

واتهمت هيئة محلفين اتحادية أمريكية في 25 يوليو كارلسون /45 عاما/ وشركته "إسترن مديكال سكيورتيز" بالانخراط في مخطط للاحتيال على ضحايا بمبلغ يزيد على 11 مليون دولار.

وتردد أن الرجل السويدي عمل مع 12 شخصا آخرين لإطلاق موقع إلكتروني كان يتاجر في عملات مشفرة وهمية.

كما تردد أن كارلسون خدع أكثر من ثلاثة آلاف و575 شخصا.