دخول مجاني لأشهر المعالم الأمريكية في 2020

المصدر: د ب أ

تدير رابطة المتنزهات الوطنية الأمريكية ما مجموعه 418 منطقة، بما في ذلك متنزهات وطنية ونصب تذكارية ومناطق ساحلية ومناطق استجمام.

ومن بين تلك المواقع، 115 موقعا يتم دخولها برسوم ويجب على الزوار دفع ما بين 5 و35 دولارا لاستكشاف المواقع الشهيرة مثل غراند كانيون (الأخدود العظيم) الذي تبلغ رسوم دخوله ما بين 20 إلى 35 دولارا أو متنزه يلوستون وتبلغ رسومه 25 دولارا.

ولكن بحسب إعلان صادر عن الجهاز الوطني للمتنزهات، سوف يتسن للزوار الدخول مجانا لبعض المتنزهات خلال هذه الأيام الخمس في 2020:

يوم مارتن لوثر كينج جونيور (20 يناير)، واليوم الأول من أسبوع المتنزهات الوطنية (18 إبريل) والذكرى السنوية للجهاز الوطني للمتنزهات (25 أغسطس)، واليوم الوطني لخدمة الأراضي العامة (26 سبتمبر)، ويوم المحاربين القدامى (11 نوفمبر).

وفي بقية الأيام، سوف يتعين دفع رسوم في 115 موقعا من أصل 418 موقعا رئيسيا يديره الجهاز الوطني للمتنزهات في البلاد.

وإذا ما كنت تعتزم زيارة متنزه جراند كانيون الوطني، فإن أفضل الأوقات هي مايو وأكتوبر، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا مقارنة بحرارة الصيف المرتفعة التي تبلغ 40 درجة مئوية لشمال أريزونا.