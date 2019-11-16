ضبط عصابة تحتال عبر «تطبيقات التواصل» في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت شرطة منطقة مكة المكرمة 8 سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر تورطوا في عمليات احتيال وسلب وسرقة إلى النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكاب 11 جريمة استدراج وسرقة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة شكلت فريقاً من شعبة التحريات والبحث الجنائي إثر تلقيها بلاغات سرقة وسلب تقدم بها عدد من الضحايا أشاروا فيها إلى تعرضهم للسرقة من أشخاص نجحوا في استدراجهم عبر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانوا يستخدمونها تارة لبيع غرض ما وأخرى رغبتهم في الشراء من الضحايا وبمجرد حضور الضحية يتم الاعتداء عليه، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونجحت شرطة مكة في الوصول إلى معلومات مهمة بمتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ليتم الاستدلال على مرتكبيها والإطاحة بهم وهم 8 سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر، أكدوا خلال التحقيقات قيامهم باستدراج الضحايا عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامهم السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم.