بالفيديو.. عندما يتحول المعلم إلى وحش!

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أظهر لقطات فيديو تم توثيقها بكاميرا هاتف محمول التقطها أحد الطلاب في مدرسة ليمان الثانوية بولاية تكساس الأمريكية، معاملة وحشية لمعلمة بديلة قامت بضرب طالبة بلكمات على وجهها مرارًا وتكرارًا قبل أن تقوم بإلقائها أرضاً والدوس على رأسها.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المنطقة التعليمية بطرد المعلمة من عملها، ووجهت إليها الشرطة المحلية تهمة الاعتداء، ووعد حاكم ولاية تكساس بإجراء تحقيق حكومي.

وكانت المعلمة تيفاني شادل لانكفورد ، 32 عامًا ، تدرس صفًا للغات أجنبية يوم الجمعة في مدرسة ليمان الثانوية في كايل، حيث توجهت إلى طاولة إحدى الطالبات وبدأت تحدثها بخشونة قبل أن تسحبها من مكتبها وتلقي بها على الأرض وتدوس عليها بينما صعق الطلاب الآخرون من هول المشهد.

وقال حاكم الولاية جريج أبوت في بيان "مثل هذا السلوك لن يتم التغاضي عنه في فصول تكساس". "تم اعتقال المعلم البديل الذي ارتكب هذا العمل الشنيع وسيواجه عواقب قانونية خطيرة."

وأضاف سيتم التحقيق في الحادثة من قبل منطقة التعليم في تكساس.