انهيار مبنى سكني في الدمام بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 13 شخصًا في السعودية إثر انهيار مبنى سكني في حي الفاخرية بالدمام؛ ما تسبب بوقوع أضرار بعدد من المباني القريبة والمركبات التي كانت في مكان الحادث.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: إن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاع عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وعند الوصول إلى موقع الحادث تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرُّر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة 13 شخصاً بإصابات بسيطة تمّ نقلهم جميعاً للمستشفى قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وتداول مغرّدون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت المبنى السكني من جرّاء الانهيار، ولم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة مُلابسات الحادثة.