ضبط 3 أحداث ألقوا مادة بيضاء على فتيات بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

القت الشرطة السعودية القبض على ثلاثة أحداث، قاموا بإلقاء مادة بيضاء على عددٍ من الفتيات، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك.

أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأشار الغبان إلى أن شرطة المنطقة إلى حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.