العثور على جثتي سعودي وخادمته في شقة بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، إحداهما لمواطن سعودي يبلغ من العمر ٧٤ عاماً، والأخرى لخادمته البالغة من العمر ٣٨ عاما.

وأفاد والد الخادمة وشقيقها بأنها متغيبة منذ يوم الجمعة الماضي، حيث لم يرِد منها أي اتصال، ما دفعهما إلى مداهمة الشقة وكسر الباب، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث عثرت على الجثتين سويا في بانيو الحمام.

وانتهت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي إلى أن المواطن والخادمة، التي تعمل عنده منذ سنوات، توفيا نتيجة اختناق من الغاز، حيث لا توجد شبهة جنائية.