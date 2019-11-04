"أسامة بن لادن" يروع قرية هندية ويقتل 5 أشخاص

المصدر: البيان الكتروني

إنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها فيل هائج السكان المحليين في إحدى القرى الهندية، حيث تشير الأنباء إلى مقتل 5 أشخاص بولاية آسام الهندية جراء هجوم فيل هائج أطلق عليه الأهالي اسم "أسامة بن لادن"، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يملكونها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد فارق الضحايا الحياة بعد معاناتهم من إصابات بليغة تسبب فيها دهس الفيل لهم، ما دفع بالسلطات المحلية لإطلاق وحداتها للسيطرة على الفيل الموجود في غابة "رونغجولي".

وقال أحد القرويين إن "بن لادن" هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم.

وقال مسؤول محلي: "لم نتخذ بعد قراراً حول كيفية التعامل مع الحيوان، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر".

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نحو 2300 شخص دهستهم الفيلة في الهند خلال الخمس سنوات الأخيرة، فيما اضطرت السلطات إلى قتل 700 فيل منذ عام 2011.