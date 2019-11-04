يذبحها ويقطع أطرافها

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق السلطات الأمنية في مصر بحادثة مقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها بطريقة وحشية، حيث عثر عليها مذبوحة ومقطعة الأطراف في داخل منزلها في محافظة الفيوم، غرب القاهرة.

وسارعت الأجهزة الأمنية في مركز إبشواي، التابع لمحافظة الفيوم، بعد ان تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها، وفقاً لصحيفة "عكاظ"السعوية.

وبعد الانتقال إلى المكان، تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الـ4 من عمرها، توفيت نتيجة إصابتها بجرح قطعي بمنطقة العنق، ومقطعة الأطراف، وآثار تعذيب على وجهها، كما تبينت سرقة محتويات منزلها.