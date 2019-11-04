ياباني يصنع خاتم خطوبة من أظافره !!

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

إذا كنت لا تستطيع شراء خاتم من الألماس، فقد ترغب في مشاهدة فيديو ليوتيوبر ياباني يدعى كيوامي يوضح فيه كيفية تصميم خاتم خطوبة من قصاصات الأظافر. ويشتهر كيوامي بنشر مقاطع فيديو حول كيفية صنع سكاكين حادة من أي شيء يمكن تخيله، إلا أنه قرر هذه المرة خوض تحدياً مختلفاً نوعًا ما.



وهو تصميم خاتم خطوبة به جوهرة مصنوعة من قصاصات الأظافر التي زُعم أنه جمعها خلال عام واحتفظ بها في جرة.



واشتهر الفيديو بعد أن نشرته الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينج بوست. على الرغم من تعليقات المتابعين الذين وصفوا الفيديو بأنه مثير للاشمئزاز، إلا أن معظم المستخدمين قالوا إنهم وجدوا عملية الصنع والشكل النهائي لعمله رائع.



وحول كيفية صنع الخاتم قام كيوامي بطحن قصاصات أظافره إلى مسحوق ناعم، وخلطها بالماء في مقلاة، ثم ضغطها في كتلة صغيرة ووضعها في درجة حرارة تصل إلى 150 مئوية لبضع دقائق، حتى أصبحت على شكل كتلة من الطين الغامق يشبه الجوهرة السوداء. ومن ثم بدأ العمل على خاتم من الفضة، ووضع قصاصات أظافره التي تحولت إلى حجر أسود.



وحقق الفيديو مشاهدات عالية بعد انتشاره، وعلق أحد المشاهدين: "أشعر بالاشمئزاز، لكنني مندهش في الوقت نفسه". وكتب آخر: "لا يمكنني حقًا أن أقرر ما إذا كانت هذه هي الأسوأ أم الأفضل 17 دقيقة من حياتي".