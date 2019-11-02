يتصل بالإسعاف 47 ألف مرة خلال 4 أشهر!

بعد أن أتعبهم وأضجرهم باتصالاته المتكررة، اضطرت خدمة الإسعاف الطبي في أوكرانيا إلى تقديم شكوى بحق رجل كان يتصل بهم بمعدل 200 مرة يومياً.

وقال ناطق باسم أجهزة التحقيق الأوكرانية إن الرجل كان في الفترة ما بين 1 أكتوبر عام 2018 و12 فبراير عام 2019 يتصل هاتفيا بموظفي خدمة الإسعاف الطبي، أي ما يزيد عن مئتي مرة تقريبا كل يوم.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد أصدرت محكمة أوكرانية حكما بحق مواطن أوكراني من أهالي مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، يقضي بالإقامة الجبرية في مستشفى الأمراض النفسية. وذلك لاتصاله 47 ألف مرة بخدمة الإسعاف خلال 4 أشهر ونصف الشهر.

وبعد وصول أطقم سيارات الإسعاف يقذفهم بالشتائم والسباب. ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار بنقل الرجل إلى مستشفى الأمراض النفسية حيث سيتلقى علاجا إجباريا.