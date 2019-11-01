عاملة تعرض فستان فنانة شهيرة للبيع في مزاد

المصدر: وكالات

أثار الأمر الشكوك إلى درجة تقديم بلاغ ضد عاملة خدمات غرف فندقية عندما عرضت أخيراً فستاناً من تصميم المصمم الإيطالي المرموق فالنتينو للبيع عبر الإنترنت، موضحة أنه الفستان الشهير ذاته الذي كان قد استقطب الأنظار عندما ارتدته المغنية الاستعراضية الأمريكية «ليدي غاغا» خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوبز» في يناير الفائت.

لكن تلك الشكوك تبددت في وقت لاحق بعد أن تأكدت الشرطة من أن تلك الخادمة الفندقية لم تحصل على الفستان بطريقة احتيالية، بل تم منحها إياه كهدية، حيث اتضح أن «ليدي غاغا» كانت قد نسيت الفستان في غرفتها بفندق بيفرلي هيلتون بعد مشاركتها في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوبز» في يناير الماضي.

وبعد عثور موظفة خدمة الغرف على الفستان، قامت بتسليمه إلى مكتب المفقودات التابع للفندق حيث ظل هناك حتى سبتمبر الفائت قبل أن تقرر إدارة الفندق منحها إياه على سبيل الهدية وفقاً للسياسات الداخلية المعمول بها.

ودرءاً للشبهات، أرفق موقع المزادات «نيت دي ساندرز» صورة خطاب إثبات مع إعلان مزاد الفستان، وهو الكتاب الذي تشرح فيه الموظفة الفندقية بخط يدها الكيفية التي أصبح بها الفستان ملكاً لها.

ويوضح الوصف المصاحب للفستان عبر الموقع أنه «يتألف من قطعتين إحداهما تكسو البدن باستثناء الكتفين والثانية عبارة عن ذيل فضفاض يبلغ طوله نحو 3 أمتار... وحالته تشبه الجديد ولا يشوبه سوى اتساخ طفيف في ذيله».

وفي حين تم افتتاح المزاد على الفستان بمبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، فإن مدير الموقع توقع للسعر النهائي أن يتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف دولار.