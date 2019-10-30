62 ألف دولار غرامة لمطعم يقدم لوائح طعام بلا أسعار لرفيقات الرجال

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعرّض مطعم "لا روزا نوتيكا" الشهير في البيرو لدفع غرامة بقيمة 62 ألف دولار أميركي بسبب التمييز ضد النساء من خلال إعطاء السيدات المرافقات للرجال لوائح طعام خالية من الأسعار.

المطعم الفاخر الذي يتمتع بإطلالةٍ ساحرة على المحيط في العاصمة البيروفية ليما أجبر على دفع الغرامة الباهظة المقدرة ب 210 آلاف سول بيروفي لأنه يقدم للنساء لائحة طعام مختلفة عند قدومهن لتناول العشاء برفقة رجال.

وفي حين كان يعطى الرجال لائحة طعام زرقاء اللون تحتوي على الأطباق مع أسعارها، كانت تصل لأيدي النساء لوائح طعام ذهبية اللون تشكل نسخة عن تلك الزرقاء لكن بدون أسعار. ودافع مالك المطعم عن خطوته تلك بالقول باعتبارها إحدى طرق استمتاع المرأة بليلة رومنسية دون الاضطرار للقلق بشأن التكاليف، إلا أن السلطات البيروفية ردّت بالقول إن في الأمر تمييزاً ضد النساء.