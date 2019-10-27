صحيفة "تليغراف" البريطانية للبيع

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أسرة باركلي المالكة لصحيفتى "ديلى تليغراف" و"صنداى تليغراف"، تعتزم عرض الصحيفتين للبيع، ضمن خطة لمراجعة استثماراتها البريطانية.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين ماليين لتقييم حافظة شركات من بينها فندق ريتز ومتجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "شوب دايركت".

وأضافت الوكالة أنه الأسرة تأمل في أن تتم هذه المراجعة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.

وحسب صحيفة "التايمز" ، البريطانية، فإن من بين المشترين المحتملين كل من مؤسسة "ديلى ميل وجنرال تراست" والكسندر ليبيديف؛ مالك "إيفنينج ستاندارد" و"الإندبندنت".