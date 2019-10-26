فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة إلى الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، أنه طالب بتجهيز كاميرا للتصوير على سطح القمر حتى يتم الحصول على خرائط تفصيلية للقمر، وكان طولها 7 أقدام، مؤكداً أنه قام بإعطاء سورة الفاتحة إلى زميله الذي سيتولى مهمة التصوير حتى تحمي رود الفضاء، وفقا لصحيفة الأهرام.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: أن وكالة ناسا تمتلك صخورا من أكثر من مكان زاره رواد الفضاء على سطح القمر ليس لها مثيل على الأرض.

وكشف الباز، أن الاتصالات الهاتفية عبر الهواتف المحمولة الحالية أصلها كانت في البداية من خلال توفير تكنولوجيا للاتصال برواد الفضاء على سطح القمر.

وتابع: إنه طالب بتجهيز كاميرا للتصوير على سطح القمر حتى يتم الحصول على خرائط تفصيلية للقمر، وكان طولها 7 أقدام، ولذلك تم إحداث تغييرات في مركبة الفضاء من أجل أن تكون مناسبة لمثل هذه الكاميرا المتخصصة.

وأشار إلى أن الجميع كان يتخوف من هذه الرحلة الفضائية بالذات في أبولو 15، وقام بإعطاء سورة الفاتحة من القرآن الكريم إلى زميله الذي سيتولى مهمة التصوير بتلك الكاميرا العملاقة حتى تحمي رود الفضاء، لافتا إلى أنه قام بإرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية إلى سطح القمر.