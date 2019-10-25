السعودية.. إلزام شركة طيران بدفع 700 ألف ريال لمضيفة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر إن المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية أصدرت حكماً يقضي بإلزام شركة طيران بدفع مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة جوية مغربية، كمستحقات وظيفية لها متمثلة في أجور ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن القصة بدأت بإقامة المضيفة دعوى ضد الشركة أرفقت بها عقد عملها، طالبت فيها بمستحقاتها الوظيفية وقبلت الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران بموعد انعقاد الجلسة لكنها لم تحضر.

وأضافت أن المحكمة اعتبرت تغيب الجهة المدعي عليها (شركة الطيران) تضييعاً لحق العاملة وإضراراً بها، وحضر في وقت لاحق ممثل عن الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد لكنه تغيب عن باقي الجلسات، لتصدر المحكمة حكمها ضد الشركة مكتفية بالأدلة التي قدمتها صاحبة الدعوى.