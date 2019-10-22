شاهد ماذا فعلت هذه الفتاة كي تتجنب دفع رسوم وزن زائد في المطار!

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكل الوزن الزائد في المطار عبئاً إضافياً وكابوساً لدى البعض، خاصة وأن الرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران مبالغ فيها في بعض الأحيان. لكن المسافرة الشابة جل رودريغيز وجدت حيلة مبتكرة لتحتال فيها على هذا الأمر. ولكي تتجنب دفع رسوم أمتعتها خلال رحلتها من الفلبين، ارتدت الكثير من ملابسها التي يقدر وزنها بـ 2.5 كيلوغرام.

وشاركت جل متابعيها على الفيسبوك هذه الحيلة ونشرت صورتها، لكنها لم تتوقع أن تجذب هذه الصورة انتباه الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها كانت توثق فقط كيف استطاعت أن تتجنب دفع الرسوم.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" لاقت صورة المسافرة التي ظهرت فيها وهي ترتدي ما يزيد عن 10 قطع من الملابس، أكثر من 33 ألف علامة إعجاب، واجتذبت ألف تعليق، وتمت مشاركتها 20 ألف مرة لغرابتها.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن المسافرة قولها إنها نشرت الصورة في 2 أكتوبر عندما ارتدت تلك الملابس التي كانت تمثل وزناً زائداً عن المسموح بنقله في رحلتها الجوية من الفلبين، وهو 7 كيلوغرامات، ومن ثم كان عليها دفع رسوم إضافية، بحسب موظفي شركة الطيران، ولكنها رفضت ذلك ولجأت إلى هذا الحل المبتكر. وأضافت أن الملابس التي ارتدتها كانت تزن كيلوغرامين ونصف كيلوغرام، وتمثل الوزن الزائد، وذكرت أنها شعرت بحرارة شديدة بعدها، وأنها لو كانت تعلم أن الصورة ستنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، لظهرت فيها بشكل أفضل.

وتعددت التعليقات على الصورة، فالبعض قال إنهم فعلوا مثل المسافرة الشابة، وآخرون ذكروا أنهم اضطروا للتخلي عن ملابسهم، وكذلك لاقت الفكرة إشادة من البعض الآخر.