وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بعد تعرضه لحادث أليم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير أليم في محافظة جدة السعودية

وكان "الحربي" قد قدم شخصية "اللواء حسان" في مسلسل "العاصوف"، كما شارك في مسلسل "حارة الشيخ"، وله إسهامات كبيرة في المجال الإعلامي،.

ونعته ابنته "الجوهرة" عبر حسابها في "تويتر"، قائلة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي والدي طلال عبدالله الحربي الذي وافته المنية مساء أمس.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى، مشيرة إلى أن دفن اليوم "الاثنين" حيث صلي عليه في مسجد الثنيان بحي الصفا، وسيقام العزاء في منزله بحي المروة.

وحصل الحربي على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991. وقدم خلال عمله العديد من البرامج في الإذاعة والتليفزيون، كما شارك كممثل في أفلام ومسلسلات بالسعودية ومصر.