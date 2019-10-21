شاب غاضب يطعن أمه بـ "سيخ الشواء"

المصدر: البيان الإلكتروني

نتيجة للخلافات العائلية المتزايدة دفع الغضب شاب كويتي إلى طعن أمه بـ "سيخ الشواء" بعد مشاجرة عنيفة اندلعت بينهما، والمثير في الأمر أن الأم وبعد نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اختلقت المبررات لابنها ورفضت الادعاء عليه أثناء التحقيق وقالت إن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ وان ابنها لم يتعمد طعنها.

وبحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية فإن الشاب تهجم على والدته وأصابها بجرح نافذ في البطن نتيجة غرز سيخ الشواء، ما استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، وهناك تبين للأطباء وجود جرح قطعي في البطن، وتم إحالتها إلى قسم الجراحة لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من الأضرار التي أصابتها.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى حيث تتواجد الأم، فأفادت أن سيخ الشواء انغرز في بطنها بالخطأ، وأنها لا ترغب في تسجيل قضية بحق ابنها وإن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت.

وأضاف المصدر أنه تقرر التحفظ على الابن احتياطياً، وتم تسجيل إثبات حالة الواقعة، وإخطار المسؤولين في وزارة الداخلية، حيث ينتظر الأمنيون التقرير النهائي بخصوص الإصابة التي لحقت بالأم على يد ابنها لاتخاذ القرار المناسب.