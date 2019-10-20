رحيل الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض

المصدر: د ب أ

توفي الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض، السبت، عن عمر ناهز 58 عاما، بعض صراع مع المرض.

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" عن مصدر مقرب من أسرة الأبيض، الفنان الراحل توفي بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات تونس.

وكان الأبيض قد عانى من مرض الفشل الكلوي واضطر بسببه لإجراء جراحة زرع كلية في الصين مؤخرا.

وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعُرِف عنه نقده الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا، من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.

وأثرت العديد من أعماله في الواقع الليبي، كما كان الحال مع مسرحية "كوّشي يا كوشة" التي عُرِضت العام 2008، وبرنامج "أبيض شو"، وأعمال كثيرة أخرى.