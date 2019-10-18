شاهد .. وصية سعودية لابنها المبتعث تغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وصية أم سعودية لابنها المبتعث في أمريكا، حيث أوصته بالحفاظ على دينه وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأوصت مواطنة ابنها المبتعث، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بكلمات وقصيدة مؤثرة أبكت عيون كل من تداولها.

وقالت الأم في وصيتها لابنها والتي جاءت على هيئة قصيدة في مكالمة فيديو، مفعمة بالحب والحنان وأغلى الوصايا، حيث أوصته خلالها بتقوى الله، قائلة: “حافظ على دينك.. وسنة نبيه”.

وأضافت الأم في وصيتها لولدها: “احذر تأثر بالعلوم الردية لا يهدمون على المعاصي مباديك .. وخلك مثال بالعلوم النقية لبلادك ودينك ولسلوم أهاليك”.