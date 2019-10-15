مدرس مصري يكتشف زواجه "للمرة الخامسة" بالصدفة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد اكتشافه زواجه بالصدفة، خلال استخراجه قيدًا عائليًا، من سجل مدني محافظة كفر الشيخ، في دلتا مصر، أزاح محمود محمد عبدالعزيز نجم، 52 سنة "مدرس" مقيم بمركز قلين، الستار عن تفاصيل جديدة في الواقعة، دفعته لرفع دعوى قضائية ضد مأذونية قلين.

ونقل موقع مصراوي عن "محمود" المقيم بقرية تفتيش قلين إنه تزوج 4 مرات، وأنجب 12 ابنًا وابنة، وكان يتزوج تباعًا فكان يطلق واحدة ليتزوج بالأخرى، إلا أنه فوجئ بأن هناك زوجة خامسة جرى إضافتها إلى قائمة زوجاته لا يعلم عنها شيئًا، والأغرب أن هناك قسيمة طلاق رسمية لها.

وأضاف المدرس، أن الزوجة الخامسة المجهولة تدعى "إيمان. ن" وتقيم بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وعلى مدار عام بعد اكتشافه الواقعة، أصبحت حياته كعب داير من مصر الجديدة إلى كفر الشيخ، للعثور على السيدة المجهولة، واتهم مأذونًا بعينه بأنه وراء الواقعة.

وفي السياق قال أحمد العطار، محامي المدرس، إنه جرى رفع دعوى قضائية بمحكمة قلين لشؤون الأسرة، حملت رقم 8634 لسنة 2019 أسرة قلين، ضد مأذونية قلين، عقب اكتشاف موكله زواجه من سيدة مجهولة تقيم بمصر الجديدة، وأنه انفصل عنها بموجب قسيمة طلاق.