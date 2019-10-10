وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

المصدر: رويترز

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المخرج شوقي الماجري توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية.



ولد الماجري عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التلفزيونية في دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبي) و(الطريق الوعر) كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.