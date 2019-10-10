راجح قاتل .. تفاصيل جريمة أثارت غضب المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، جريمة قتل بشعة عندما عاتب طالب ثانوي أحد الشباب لتحرشه بفتاة من المنطقة فبادره الأخير بطعنه بمطواة في رقبته وبطنه وفر هارباً.

ووفقا لصحيفة الجمهورية، دشن النشطاء على موقع تويتر هاشتاج (راجح قاتل) الذي احتل مركزاً متقدماً في الترند المصري، وأكد النشطاء في تغريداتهم مصرع الشاب محمود البنا من مركز تلا 18 سنة على يد راجح 20 سنة، وتبين أن المجني عليه عاتب الجاني لتحرشه بفتاة في الشارع فاستل الأخير مطواة من بين ملابسه وطعن المجني عليه طعنات نافذة في الرقبة والبطن وفر هارباً.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يوضح لحظة محاولة شاب منع جريمة القتل بمنطقة هندسة الري بتلا التابعة لمحافظة المنوفية.

وحاول أحد الشباب في الفيديو منع الجاني من قتل المجني عليه إلا أن أحد أصدقاء القاتل منع الشاب من التدخل وجعل القاتل ينفرد بالمجني عليه وينفذ جريمته.