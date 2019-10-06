فاتورة مطعم خيالية تثير غضب السياح في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

استغلال السياح في الصيف ومواسم السياحة أمر لا مفر منه، خاصة في الوجهات الأوروبية التي تلقى طلبا كبيراً. ولكن أن تصل فاتورة أحد المطاعم إلى 500 دولار أمريكي تقريباً لوجبتين من معكرونة السباغيتي مع الأسماك وزجاجة مياه، فهذا أمر مبالغ فيه للغاية وأصاب السياح بالصدمة.

حيث نشرت سائحتان يابانيتان صورة للفاتورة الخيالية في وسائل التواصل الاجتماعي وزعمتا أنهما أصيبتا بالصدمة من فاتورة الحساب بقيمة 430 يورو، أي ما يعادل 470 دولاراً.

وانتشرت صورة الفاتورة "الخيالية" من مطعم Antico Caffè di Marte الإيطالي، والذي يقع بالقرب من قلعة "سانت أنجلو" في العاصمة الإيطالية روما، كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق من شهر سبتمبر.

وفُرض على السائحتين دفع رسوم إضافية، بقيمة 80 يورو، مع إجمالي حساب الفاتورة الأصلية، أي مبلغ 349.50 يورو للوجبتين.

كما تقدم عدد من الأشخاص وزعموا أنهم تعرضوا للاحتيال أيضاً من قبل المطعم.