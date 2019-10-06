جريمة مروعة .. يقتل 5 أشخاص بدافع الغيرة

المصدر: د ب ا

أفادت الشرطة النمساوية اليوم الأحد أن شابا /25 عاما/ قتل صديقته السابقة وشقيقها ووالديها وشخصا آخر في منزل ببلدة كيتزبوهيل السياحية النمساوية على جبال الألب.

وأشارت الشرطة إلى أنه يبدو أن الدافع وراء الجريمة هو الغيرة، لأن منفذ الهجوم كان انفصل عن صديقته /19 عاما/ قبل شهرين، ووقعت بينهما مشادة في حانة في البلدة قبل الحادثة مباشرة.

ووفقا لرواية الشرطة، فإنه بعدما التقيا في البلدة، قام المشتبه به بطرْق باب منزل صديقته السابقة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعندما رفض والدها السماح له بالدخول عاد إلى مقر إقامته وأحضر سلاحا ناريا.

وفور عودته إلى المنزل، قام بقتل والدي صديقته القديمة وشقيقها، ثم قتلها وقتل صديقها الجديد.

وبعد الجريمة، قام الشاب /25 عاما/ بتسليم نفسه للشرطة، وقال لقوات الأمن :"لقد قتلت للتو خمسة أشخاص".

وقال كلاوس وينكلر، عمدة البلدة التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"نشعر بالصدمة والحزن العميقين ... فلم يسبق أن قُتلت عائلة بأكملها بهذه الصورة المأساوية".