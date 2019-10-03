شاهد.. عراك أنثوي في طريق سريع

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت خصومة بين ثلاث نساء إلى إغلاق طريق سريع في شيكاغو الأمريكية.

وتسبب التشابك بين النساء الثلاث في غلق طريق شيكاغو السريع المزدحم أصلاً.

ووقع الحادث بعد أن احتكت سيارة لامرأة وابنتها بسيارة لامرأة أخرى في موقف للسيارات، بحسب ما يظهر الفيديو الذي نشرته (ABC News).

واستمرت حالة الهيجان وتبادل الشتائم بينهن طيلة الطريق إلى أن توقفت سيارتاهن بسبب زحمة السير، حيث نزلت امرأة وابنتها حاملتين مضرب بيسبول وانهالتا بالضرب على المرأة الثالثة بداخل سيارتها، التي بدورها حاولت الدفاع عن نفسها، ليتحول الطريق إلى حلبة صراع بينهن، متسببات في غلقه أمام حركة السير.