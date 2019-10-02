أداة جديدة بالمطبخ تمنع الحرائق

المصدر: د ب أ

من السهل حقا نسيان قدر على الموقد وهو أمر فعله الجميع في مرحلة ما. عادة ما يسفر هذا عن طعام مطهو بشكل زائد أو محروق، وقد ينتهي الأمر نهاية سيئة تتسبب في ضرر خطير وتعرض حياة أشخاص للخطر. ويعد حساس الموقد سمة في المطابخ الجديدة التي يمكن أن تساعد في خفض تلك المخاطر.

ويقول خبراء السلامة من الحريق إنها إضافة قيمة للوقاية من الحرائق في المنازل.

وهذا الحساس الذي يستخدم بالتزامن مع أجهزة رصد الدخان العادية، يراقب منطقة الطهي ويقيس زمن الطهي والحركة واستهلاك الطاقة ودرجة الحرارة. ويطلق هذا الجهاز إنذارا إذا بدت الأشياء تسير في الاتجاه الخاطئ وإذا لم يتم إبطالها خلال ثوان قليلة سوف تقطع إمداد الطاقة عن الموقد.

وتراقب بعض الأجهزة أيضا ما إذا كان هناك حركات في المحيط وما إذا كان هناك شيء غير عادي مثل حقيبة أو خرقة مطبخ تقع في المنطقة الساخنة.