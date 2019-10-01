طائرة درون تكتشف مخبأ مجرم هارب منذ 17 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن فوائد الطائرة من دون طيار "درون" لا تقتصر على التقاط الصور وتوصيل المواد فقط، بل لها فوائد أمنية كبيرة، فبحسب ما أورد موقع «الشرق الأوسط أونلاين» فإن ضباطاً صينيون قالوا لوكالة «تشاينا نيوز سرفيس» الحكومية إن الشرطة ألقت القبض على مجرم هارب منذ 17 عاماً بعد أن رصدته طائرة من دون طيار (درون) يعيش في كهف بالجبال النائية.

وهرب سونغ جيانغ (63 عاماً) من معسكر عمل في مقاطعة «سيتشوان» بجنوب غربي الصين عام 2002. وقد وُجد أنه يعيش في كهف ضيق بالقرب من مسقط رأسه في مقاطعة «يونان» بجنوب غربي الصين، حسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وتلقى ضباط معلومات عن مكان وجود سونغ في أوائل سبتمبر (أيلول)، لكنهم كافحوا للبحث في المنطقة بسبب التضاريس الصعبة، فأرسلوا طائرة من دون طيار (درون)، وفي النهاية اكتشفوا مكانه، فنُشرت 3 فرق أمنية وتم القبض على سونغ.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية فقد واجه سونغ صعوبة في الإجابة عن أسئلة الشرطة، لأنه لم يتحدث لأي شخص منذ سنوات.

وسُجن سونغ في البداية بسبب جرائم اختطاف نساء وأطفال وتهريبهم، وفقاً لمصدر من الشرطة المحلية.