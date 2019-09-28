تتلقى رسائل نصية من هاتف أخيها المتوفى!

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت فتاة لموقف غريب عند تلقيها رسائل نصية من هاتف أخيها الذي توفي منذ أشهر، وقد تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً قصتها الغريبة.

وقالت الفتاة التي تحمل اسم ruthless0903 المستعار على منصة Reddit للتواصل الاجتماعي إنها بعد وفاة أخيها لم تكفّ عن الاشتياق له، واستمرت في إرسال الرسائل إلى رقم الهاتف الذي كان يخصه، إلى أن تفاجأت في أحد الأيام برسائل وردتها من الرقم المذكور.

وتبين للفتاة أن الرسائل التي وردتها لم تكن من "العالم الآخر"، بل من شخص آخر حصل على الرقم بعد مدة من وفاة أخيها، بحسب "روسيا اليوم".

وتواصلت الفتاة مع الشخص المذكور واعتذرت عن إزعاجها له وشرحت له قصتها، فأبدى هو الآخر تعاطفه معها وحزنه، وأكد لها أنه متفهم وضعها وجاهز للاستماع إليها أو استقبال رسائلها في أي وقت.