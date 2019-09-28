إطار منفلت يصدم سائق دراجة مرتين متتاليتين على الطريق السريع!

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قد يصيب الحظ السيء بعض الأشخاص، ولكن إلى الحد الذي يصدمه إطار سيارة منفلت في شارع رئيسي ولمرتين متتاليتين، فهذا أمر نادر الحدوث جداً.

هذا ما وقع لسائق دراجة نارية في أحد الطرق السريعة في الصين. فبينما كان يقود دراجته النارية بأمان وإذ بإطار منفلت من إحدى السيارات يصدمه بقوة ويوقعه أرضاً. وفوراً تمالك السائق نفسه وابتعد عن الطريق وأبعد دراجته كي لا تصدمه إحدى السيارات المسرعة.

وبينما كان يتفقد ما أصاب دراجته من ضرر، وإذ بالإطار يعود من الجهة المعاكسة ليصدمه ثانية ويوقعه أرضاً، وكأن الإطار يتقصده ويصدمه عمداً!

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