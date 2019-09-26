كيف تفاعل مستخدمو تويتر حول العالم مع انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل مستخدو تويتر حول العالم بشكل واسع مع انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى الفضاء في الفترة ما بين قبل إطلاق الصاروخ بـ 6 ساعات وبعد 3 ساعات من وصوله إلى المحطة الدولية.

وننقل لكم أبرز المحادثات التي دارت على تويتر عن انطلاق المنصوري إلى الفضاء.

الدول الأولى التي جاءت منها التغريدات عن هذه المهمة:

1. الإمارات العربية المتحدة

2. المملكة العربية السعودية

3. الولايات المتحدة الأمريكية

4. المملكة المتحدة

5. الهند

الإيموجي الأكثر استخداماً في التغريد عن هذه المهمة:

1. 🇦🇪

التغريدات الأكثر إعادة للتغريد عن هذه المهمة:

ساعات حاسمة بين مجدٍ ورهبة، بين شغف البدايات وهيبة الموقف. أنطلق اليوم حاملاً على عاتقي فخر وأمال هذا الوطن إلى بعدٍ وأفق جديد. اليوم ابتعد عن وطني، عن أهلي وعن الأرض لأقترب من النجوم لطموح زايد. ادعولي بالتوفيق حتى لقاء آخر من الفضاء.. أخوكم هزاع المنصوري. — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 25, 2019

وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي .. بأننا يمكن أن نتقدم .. ونتحرك للأمام .. ونلحق بالآخرين .. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار pic.twitter.com/kDrXKmNMCl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2019

تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن ..خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل ..ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2019

قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... انجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية pic.twitter.com/3JoxXGLpvE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2019

الوسوم الأكثر استخداماً في التغريد عن هذه المهمة (بترتيب تنازلي):