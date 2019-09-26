كيف تفاعل مستخدمو تويتر حول العالم مع انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

 تفاعل مستخدو تويتر حول العالم بشكل واسع مع انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى الفضاء في الفترة ما بين قبل إطلاق الصاروخ بـ 6 ساعات وبعد 3 ساعات من وصوله إلى المحطة الدولية.

وننقل لكم أبرز المحادثات التي دارت على تويتر عن انطلاق المنصوري إلى الفضاء.

الدول الأولى التي جاءت منها التغريدات عن هذه المهمة:

1. الإمارات العربية المتحدة

2. المملكة العربية السعودية

3. الولايات المتحدة الأمريكية

4. المملكة المتحدة

5. الهند

الإيموجي الأكثر استخداماً في التغريد عن هذه المهمة:

1.   🇦🇪

التغريدات الأكثر إعادة للتغريد عن هذه المهمة:

 الوسوم الأكثر استخداماً في التغريد عن هذه المهمة (بترتيب تنازلي):

#هزاع_المنصوري

#اول_رايد_فضاء_اماراتي

#سلطان_النيادي

#طموح_زايد_يعانق_الفضاء

#طموح_زايد
 
كلمات دالة:
  • الإمارات،
  • الفضاء،
  • هزاع المنصوري
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