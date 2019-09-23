امرأة صينية مسنة تدهسها شاحنة وتخرج حية.. والسبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يتوقع كل من شاهد الحادثة أن تخرج تلك المرأة المسنة من تحت عجلات الشاحنة حية أبداً، خاصةً بعدما شاهدوا رأسها تدهسه العجلات.

الحادثة وقعت منذ يومين في مدينة نينجبو شرق الصين، ويبدو أن سائق الشاحنة لم ينتبه إلى الدراجة النارية التي تقودها المرأة المسنة، فانحرف فجأة ودهسها بسيارته، ولكن عناية الله أنقذتها بفضل الخوذة التي كانت ترتديها.