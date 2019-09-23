تصاب بالعمى بعد سباحتها في مياه البحر الأبيض المتوسط!

المصدر: ترجمة وإعداد: عبد الهاني عليوات

تعترف الشابة اللندني مياكو إيكو-موراي ذات 19 ربيعا أنها قضت السنة الماضية عطلة رائعة في جزيرة مالطا المتوسطية، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان!

كانت موراي قد سافرت إلى مالطا مع عائلتها السنة الماضية لقضاء العطلة هناك، ولكن بعد عودتها بدأت تشعر بصداع نصفي تطور إلى ألم في العينين، كما لو كان بداخل رأسها قطع معدنية، بحسب ما نقل موقع (slate) الفرنسي عن (Metro ) البريطانية.

الشابة اللندنية، التي سبحت في مياه البحر الأبيض المتوسط بعدساتها اللاصقة، بعد تطور الألم ذهبت إلى المستشفى عدة مرات، ولكن وبحسب رأيها، لم يأخذ الأطباء الأمر على محمل الجد، حتى جاء اليوم، الذي استيقظت فيه غير قادر على الرؤية.

وبعد أشهر عدة من التشخيص والتطبب لدى أطباء مختلفين، تم تشخيص إصابتها بالتهاب القرنية Acanthamoeba، وهو مرض نادر يصيب الجزء الأمامي من العين والقرنية. ومن كثرة المحاليل التي كانت تضعها في عينيها أمست تحس وكأن ماء جافيل (مبيّض) يسكن فيهما.

ساءت أمور موراي في شهر مارس عندما اكتشفت أن عينيها أصيبتا بشوكميبة التي تتم عادة استرداداها من التربة أوالمياه العذبة وغيرهما من الموائل، وسيكون عليها إجراء عملية زرع القرنية، وقبلها الخضوع لسنوات من العلاج "المؤلم" حتى يتوافر متبرع بالعين.

يذكر أن التهاب القرنية Acanthamoeba يحدث عندما تصيب بكتريا القرنية، و يصيب عادة الأشخاص الذين يضعون عدسات في أعينهم، ولكن الخطر يلاحق الجميع.

وتزداد المخاطر مع العدسات عند السباحة أو استخدام سبا أو الاستحمام بها، لأنه يكفي أن المياه الملوثة بالبكتيريا تخزن تحت العدسات لتتطور.