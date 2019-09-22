الدبابير الجرمانية تغزو منازل في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

غزت ملايين الدبابير الجرمانية منازل في أنحاء بريطانيا أخيراً، بعد تناولها عصير فاكهة التفاح الذي جعلها في حالة سكر وغضب وأكثر ميلاً للهجوم، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتتميز تلك الدبابير بأنها أكبر حجماً بقليل من الدبابير العادية مع ثلاث بقع سوداء على الوجه، وتُعرف بأنها تلدغ ضحيتها بشكل متكرر.

ونظراً لتناقص الذباب واليرقات التي تقتات عليها، اختارت تلك الدبابير أخيراً نظاماً غذائياً قائماً على عصير التفاح مع بدايات الخريف، ما جعلها أكثر عدائية.

وقد حذر رجال الإطفاء الناس بالامتناع عن استخدام «القنابل الدخانية» لمكافحة الدبابير، إذ أدى استخدامها في مقاطعة ويلشاير، إلى اندلاع نوبة ذعر على نطاق واسع بعد انطلاق إنذارات الدخان داخل ملكية غير مأهولة.

وفي غضون ذلك، أفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر عامين لـ12 لسعة من قبل دبابير غاضبة تحت أرجوحة في أحد حدائق الأطفال في مقاطعة سافولك.

وأفاد المتحدث باسم «جمعية أوربت للإسكان» التي تدير حديقة الأطفال بأن فريقاً من مقاولي مكافحة الآفات قام بإزالة عش الدبابير.

وتصل الأعداد القصوى للدبابير في أواخر الصيف وأوائل الخريف، حيث يمكن أن يستوطن المستعمرة الواحدة نحو 10 آلاف دبور.

وتنصح السلطات الناس أن يتركوا الدبابير وشأنها إذا وجدوا أعشاشاً على أسطح المنازل أو الحدائق الخلفية.