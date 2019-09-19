وزير تربية: هواتف التلاميذ سيتم اتلافها في سطل ماء

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، أنه تقرر منع تلاميذ المدارس الابتدائية من استعمال الهاتف الجوال داخل المؤسسات التربوية منعا باتا، وذلك بسبب فقدان التلاميذ للتركيز خلال الدرس، وفق "يورو نيوز".

وقال ابن سالم في حديث مع قناة الحوار التونسي المحلية إنه تمت ملاحظة أن الأجواء المعهودة وسط الساحة المدرسية قد تغيرت، إذ أصبح التلاميذ معزولين عن بعضهم البعض، وهم مشغولون بهواتفهم.

وأشار وزير التربية إلى أن الهاتف أصبح وسيلة "تجسس" من بعض الأولياء لمراقبة ما يجري داخل الفصول المدرسية والأقسام، منبها إلى أن المتفقدين التربويين وحدهم من بحق لهم تقييم سير الدروس، وأنه هناك حرمة للمدرس ولكرامته.

أما فيما يخص المدارس الاعدادية والثانوية، فبين بن سالم أنه تفاديا لعمليات الغش في الامتحانات، فإنه ينبغي تعويد التلاميذ على القدوم إلى مدارسهم من دون هواتف جوالة، وإن جميع الامتحانات الفصلية لن يسمح بإدخال تلك الهواتف.

ونبه الوزير إلى أنه سيتم اتلاف أي جهاز يعثر عنه لدى أي تلميذ، واستشهد بمثال ما جرى في ستغافورة، قائلا: "كل من يعثر لديه على هاتف، سيلقى بجهازه في سطل ماء".