(فيديو) وفاة الصحفية والمحللة السياسية الأمريكية الشهيرة كوكي روبرتس

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت أمس الصحفية والمحللة السياسية الشهيرة في شبكة "أيه بي سي نيوز" كوكي روبرتس عن 75 عامًا، بحسب ما ذكرت ABC News.

وتعد روبرتس واحدة من أكبر 50 امرأة في تاريخ البث التلفزيوني، وحصلت من مكتبة الكونغرس على لقب "الأسطورة الحية" في العام 2008.

واسمها الكامل هو ماري مارثا كورين موريسون كلايبورن روبرتس، وهي صحفية أمريكية ومؤلفة أكثر الكتب مبيعًا، كما كانت محللة مائدة مستديرة منتظمة مع جورج ستيفانوبولوس.

وعملت روبرتس أيضًا في شبكة ABC News، كمحللة سياسية.