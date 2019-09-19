شاهد.. مدينة أمريكية تحتفل عن بكرة أبيها بعيد ميلاد طفل ناج من السرطان

المصدر: البيان الالكتروني

حظي الطفل الأمريكي ويتيكر وينبورغر الناجي من مرض السرطان بعيد ميلاد خرافي في ذكرى ولادته الرابعة، وفق (ABC News).

وخرج سكان إحدى المدن الأمريكية عن بكرة أبيهم للاحتفال بعيد ميلاد ويتيكر بديكور فيلم الحركة والخيال العلمي الأمريكي بامبلبي، الذي يتمحور حول شخصية بامبلبي من عالم المتحولين.

وقد شاركت 200 سيارة باللون الأصفر في استعراض على الطرقات احتفالا بالعيد، ما جعل عناصر الشرطة يرتدون الزي الأصفر ويتكفلون بتنظيم المسيرة والمشاركة في الاحتفالات.

شاهد.. مدينة أمريكية تحتفل عن بكرة أبيها بعيد ميلاد طفل ناج من السرطانhttps://t.co/SFbmlYnZmC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UkLwb6GUxo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019