تاج من الذهب احتفالاً بعيد ميلاد رئيس وزراء الهند

المصدر: رويترز

احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعيد ميلاده التاسع والستين بإعداد كعكة ضخمة اليوم الثلاثاء، قائلين إنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة جعلت صناع السينما الهندية في بوليوود يعلنون عن فيلم جديد عن حياته.

ويستقي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي والذي يرأس الوزراء منذ عام 2014 معظم الدعم من أنصاره المحافظين الذين يرونه أقوى زعيم للهند منذ عقود، وقادراً على تحويلها إلى قوة عظمى.

ونشر أكشاي كومار، أحد أشهر ممثلي بوليوود والذي ذاع صيته لتقديمه أفلاماً ذات موضوعات قومية، ملصقا على تويتر لفيلم مرتقب عن مودي.

وفي العام الحالي صدر فيلم عن السيرة الذاتية لمودي بعد يوم من إحرازه فوزاً كبيراً في الانتخابات العامة.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد المعجبين برئيس وزراء الهند قدم تاجاً من الذهب وزنه 1.25 كيلوجرام في أحد المعابد في فاراناسي، دائرة مودي الانتخابية بشمال الهند.

ونقل موقع (نيوز18) الإخباري عن أرفيند سينغ قوله "يبني مودي الأمة بأسلوب لم يسبق له مثيل. قررت التبرع بتاج ذهبي كي يلمع مستقبل مودي وبلادنا مثل الذهب".