عطل فني يكشف بيانات الملايين من مواطني الإكوادور على الانترنت

المصدر: د ب أ

تسبب عطل فني في قاعدة بيانات في الكشف عن السجلات الشخصية للملايين من مواطني الإكوادور على شبكة الانترنت ، وذلك وفقا لتقرير لموقع "زد دي نت" الإخباري المعني بالتكنولوجيا اليوم الاثنين.

وأفاد الموقع، الذي عمل مع الخبيرين الإسرائيليين، اللذين اكتشفا العطل، لتحليل ما توصلا إليه، أن قاعدة البيانات تشمل 8ر20 مليون شخصا.

ويشار إلى أن عدد سجلات المستخدمين في قاعدة البيانات أعلى من تعداد سكان الإكوادور الذي يبلغ نحو17 مليون مواطن. وأشار القراصنة الاسرائيليون إلى أن أحد أسباب هذا الاختلاف في العدد هو وجود أسماء مكررة وبيانات لمواطنين متوفين في قاعدة البيانات.



وتشمل البيانات الأسماء بالكامل وتواريخ وأماكن الميلاد وعناوين الإقامة والحالة الاجتماعي وأرقام بطاقات الهوية ومعلومات حول الوظيفة وأرقام الهواتف وتفاصيل حول بيانات تعليم الشخص.



وقال الموقع إن قاعدة البيانات كانت تضم أيضا معلومات حول نحو 7ر6 مليون طفل، تعود لعام 2002.

وجرى تأمين قاعدة البيانات الكشف عن المشكلة. ولم يتضح ما إذا كان طرف ثالث قد تمكن من الاطلاع على البيانات.