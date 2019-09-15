فنادق للنحل على طرقات السويد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دعماً لقضية النحل المعرّض لخطر الانقراض حول العالم، ابتدعت سلسلة مطاعم المأكولات السريعة "ماكدونالد" فكرة لامعة لحماية الكائنات الصفراء المجنحة الصغيرة داخل لوحات إعلانية في أنحاء السويد تقوم مقام الفنادق الصغيرة أو مستعمرات النحل المبتدعة.

ويمكن للمقيمين في السويد ملاحظة فنادق النحل المؤلفة من ست غرف، منتشرة على طرقات مدينة "جارفالا" خارج العاصمة ستوكهولم عبر لوحات إعلانية مواجهة لجهة الشمال نظراً إلى أن النحل يشعر بارتياح تام حين تكون الخلية متجهاً شمالاً.

ويتوقع أنه في حال نجاح المبادرة أن تعمل الشركتان الهندسية والإعلانية على توسيع سلسلة "الفنادق" في العام 2020.

وأوضحت شركة "نورد دي دي بي" للهندسة المتعاونة مع وكالة "جيه سي ديكو" الإعلانية لتنفيذ الفكرة، أهمية إيجاد مساحات للنحل قائلةً إن 30 بالمئة منها معرض للانقراض، بسبب يعود إلى غياب محطات الاستراحة الكافية للنحل.