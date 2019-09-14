إنقاذ أسرة علقت في شلال بمعجزة

المصدر: البيان الإلكتروني

بطريقة أشبه بالمعجزة استطاعت عائلة محاصرة في شلال بغابة في أمريكا أن تنجو من موت محقق عن طريق زجاجة ماء بعد أن كادوا يفقدون الامل في إنقاذهم.

وكانت العائلة تخيم في شلال بطول 40 قدماً في غابة كاليفورنيا واستخدمت قارورة ماء حولتها إلى صرخة استغاثة طلباً للمساعدة أدت إلى إنقاذها بأمان.

وكان كورتيس ويتسون، وابنه هانتر البالغ من العمر 13 عاماً، وصديقته كريستال راميريز، من المفترض أن يكونوا في رحلة لمدة أربعة أيام في غابة «كاليفورنيا أرويو سيكو» في يونيو الماضي عندما حوصروا في منطقة معزولة تعرف باسم الشلال بحسب سكاي نيوز.

وفي مقابلة مع قناة «أي بي سي نيوز»، قال كورتيس ويتسن، «إن مستوى المياه هو ما فاجأنا، فقد كنا نعتقد أن الوضع تحت السيطرة»، لم يكن التوقيت مناسبا (للرحلة)».

بدأت المشكلة عند فقدان الحبل والحلقات المعدنية المفترض تثبيتها في الصخور. وما حدث بعد ذلك، بحسب كورتيس ويتسن، «كان سوء التقدير فيما يتعلق بقوة اندفاع النهر. فقد كان من الممكن أن يحملنا التيار الجارف إلى الحافة مباشرة لنلقى حتفنا».

لكن المجموعة الصغيرة وجدت طريقة ذكية لطلب النجدة بإرسال قصاصة صغيرة في زجاجة مياه. وقال راميريز عن تلك القصاصة، «أولا كتبنا التاريخ وبعد ذلك دونا عبارة «نحن عالقون في الشلال. من فضلك أرسل المساعدة». قام كورتيس ويتسون بحفر عبارة «ساعدونا» على الجزء الخارجي من القنينة الخضراء الزاهية، ثم وضع القصاصة داخلها وألقى بها في مياه الشلال على أمل أن يعثر عليها أحد.

أضاف كورتيس، «نظرت إلى هانتر وقلت إننا بذلنا كل ما في وسعنا. والآن أصبح الأمر مجرد انتظار لرؤية ما سيحدث بعد ذلك». لحسن الحظ، عثر متجولان على الزجاجة بعد نصف ميل تقريباً من إلقائها في اتجاه مجرى النهر وأبلغا مدير المخيم الذي أبلغ السلطات. وجرى إنقاذ الأسرة عبر مروحية في اليوم التالي.

شق الثلاثة الذين تقطعت بهم السبل طريقهم على بعد بضعة أمتار من المنبع وصمموا إشارة استغاثة من الصخور، حيث لاحظهم جو كينجمان، طيار الإنقاذ، بعد ذلك بوقت قصير. أضاف هانتر وتيسون قائلا، نحو الساعة 12 ليلا شعرت بوالدي يوقظني قائلا، «إنهم هنا، إنهم هنا».