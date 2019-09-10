حقيقة العثور على "آيفون" عمره 2000 عام

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت مواقع روسية خبر العثور على جهازة آيفون، يعود لأكثر من 2100 عام في قبر امرأة دفنت في "أتلانتس" الروسية.

وفي الحقيقة فإن ما عثر عليه لا يعود لجهاز تكنولوجي وإنما مجرد "إبزيم" حزام مزخرف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وعثر على هذا الحزام الذي عمره بحوالي 2137 سنة، في قبر فتاة شابة في موقع دفن غامض أطلق عليه اسم "أتلانتس الروسي".

ووفقا لعلماء الآثار، يعود القبر لفتاة شابة يعتقد أنها كانت مصممة أزياء في ذلك الحين، وأطلق عليها اسم "ناتاشا"، وذلك بعد جفاف بحيرة مائية من صنع الإنسان في سيبيريا خلال فصل الصيف.

وبحسب المؤرخين، فإن القبر يعود إلى فترة إمبراطورية "شيونغنو" القديمة، وهي أمة من الشعوب البدوية كانت تسكن سهول شرق آسيا، في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد، وحتى أواخر القرن الأول الميلادي.

وفي الواقع، فإن هذه القطعة التي عثروا عليها في القبر، التي تشبه الهاتف الذكي بشكل مذهل، عبارة عن قطعة مصنوعة من صخور الأحجار الكريمة السوداء، ومطعمة بالأحجار شبه الكريمة.

وقال عالم الآثار الروسي بافيل ليوس إن "دفن ناتاشا مع ’هاتف آيفون‘ يعود لعصر الهونو (الشيونغنو) يشكل أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام في هذا الموقع".