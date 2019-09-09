بكتيريا الأمعاء وراء ضغط الدم العالي والاكتئاب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن الإصابة بضغط الدم العالي زائد الاكتئاب قد يكون مرضاً مرتبطاً ببكتيريا في الأمعاء، وهو مختلف عن ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب الناس دون أي شعور بالاكتئاب.

ونقل موقع " ديلي ميل" عن الأطباء في جامعة فلوريدا إنهم وجدوا فروقات في الجينيات البكتيرية داخل الامعاء لهاتين الفئتين، وهو ما يوضح، برأيهم، الأسباب وراء عدم تجاوب 20% من السكان للعلاج بأدوية ضغط الدم التقليدية.

يعمل الباحثون الان على تطوير علاجات تستهدف الأمعاء لمساعدة الأشخاص بضغط عالي مقاوم للعلاج. وقال معد الدراسة اليت ستقدم الى جميعة القلب الأمريكية، بروس ستيفنز: "الناس عبارة عن كائنات حية تتكون من أعداد متساوية تقريباً من الخلايا والبكتيريا البشرية، وعادة ما تتفاعل بيئة بكتيريا الأمعاء مع وظائف الجسم والأدمغة، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مع الإحساس بالاكتئاب".