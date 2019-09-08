وصلة رقص بين عروسين تنتهي بجريمة قتل

المصدر: البيان الإلكتروني

كثير منا من يرى في الأفراح والمناسبات السعيدة، أشخاصًا قد قرروا الرقص باستخدام السلاح الأبيض، في ثقافة جديدة بدأ بعض العرسان في مصر اتباعها، وللأسف تؤدي إلى حوادث ضخمة، آخرها قتل زوجة لزوجها أثناء وصلة رقص بـ"المخرطة".

بدأت القصة حين قرر عروسان في العمرانية، في محافظة الجيزة، بدء وصلة رقص داخل المنزل، في محاولة للهروب من الضغوط التي يتعرض لها كل الناس طيلة اليوم، وأمسكت الزوجة "مخرطة" وأمسك الزوج بـ"سكين" ولم تمر سوى 5 دقائق فقط، حتى سقط الزوج قتيلًا بطعنات في الصدر والرقبة، وفقاً لموقع القاهرة 24.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الزوجة وتدعى وردة، والمنسوب إليها تهمة القتل العمد، تزوجت بنجل خالها "أحمد"، والذي يعمل سائقاً قبل نحو 3 أشهر، وكان الاثنان في وصلة من الهزار والرقص ممسكين بالأسلحة البيضاء.

وجاء بمحضر الشرطة أن المجني عليه كان يلاعب زوجته من خلال التقدم نحوها بالسلاح ثم العودة مرة أخرى، فاعتدت عليه بالسباب والشتائم، ما دفعه لسبها، فاتجهت نحو المطبخ وامسكت سكينا لإرهابه، وفي أثناء ذلك طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.