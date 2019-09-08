أهم جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76

المصدر: د ب أ

اختتم مساء اليوم السبت مراسم حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين ، وكانت أهم الجوائز كالتالي:



- جائزة الأسد الذهبي لأحسن فيلم لفيلم "جوكر" للمخرج الأمريكي تود فيليبس.

- الجائزة الكبرى للجنة التحكيم لفيلم "جيه أكيروز" للمخرج رومان بولانسكي (وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك).

- جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج لجوي أندرسون عن فيلم "حول اللانهائية"، وهو إنتاج مشترك بين السويد وألمانيا والنرويج.

- جائزة أفضل سيناريو ليون فان عن فيلم "رقم 7، حارة المرح" (هونج كونج).

- جائزة أفضل ممثل: من نصيب لوكا مارينيلي لدوره في فيلم "مارتن إدن" من إخراج بيترو مارسيلو (إنتاج إيطالي فرنسي).

- الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: "المافيا لم تعد كما كانت" للمخرج فرانكو ماريسكو (إيطاليا).

- جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: من نصيب توبي والاس لدوره في فيلم "الأسنان اللبنية" من إخراج شانون ميرفي (أستراليا).